وزارة التعليم في المغرب تسحب كتابًا مدرسيًا يمس “الذات الإلهية”

قررت وزارة التعليم في المغرب اليوم الإثنين سحب كتاب مدرسي باللغة الفرنسية، يدرس في المؤسسات الخاصة في مراحل التعليم “الثانوي الإعدادي”، بسبب تضمنه مواضيع “تسيء للذات الإلهية”.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار “جاء بعد إيفاد لجنة مختصة للبحث والتقصي في القضية”، وقد تبين أن الكتاب المدرسي غير مصادق عليه من قبل الجهات المختصة في الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الكتاب “المثير للجدل”، تضمن عبارات وصورًا تتناقض مع منظومة القيم التي تعتمدها المدارس المغربية، مبينة بأن مؤسسات التعليم الخاص تختار كتبًا غير مدرسية لم يصادق عليها.

ويأتي توضيح الوزارة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كتاب مدرسي باللغة الفرنسية، ورد فيه أن “إلهًا صغيرًا أخذ ورقة وألوانًا وبدأ في خلق العالم”.

ومنذ أيام طالب نشطاء بسحب هذا الكتاب “المستفز” من المكتبات، مؤكدين أن مضامينه ستخلق “ارتباكًا ذهنيًّا” لدى التلاميذ.