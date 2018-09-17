تونس.. توقيف النقابي وليد زروق بتهمة الابتزاز والاحتيال على سوري

ألقت السلطات الأمنية التونسية، يوم الإثنين، القبض على النقابي وليد زروق؛ بتهمة الابتزاز والاحتيال على مواطن سوري.

وأكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة “الإرهاب” بتونس، سفيان السليطي، أنه تم توقيف النقابي الأمني وليد زروق، وبحوزته مبالغ مالية بالعملة الصعبة تقدر بـ 10 آلاف دينار تونسي.

وقال السليطي في تصريح لموقع “إرم نيوز”، إن “زروق حصل على المبلغ؛ عقب ابتزازه مواطنًا سوريًّا، مدّعيًا أنه على علاقة بشخصيات مهمة في وزارة الداخلية وقضاة تونسيين، إذ تعهد له بتسوية وضعيته”.

وأكد السليطي أنه “تم الاحتفاظ بزروق؛ لاستكمال التحقيقات معه”، نافيًا في نفس الوقت، وجود علاقة لاعتقال زروق، بتدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان زروق، قد كتب تدوينة على “فيسبوك”، وجه فيها اتهامات للصحفية منى البوعزيزي، بأنها “تعمل مخبرة في وزارة الداخلية، وتم تكليفها سابقًا بنشر عدد من الملفات السرية”.

كما اتهم زروق، الصحفية التونسية بـ”نشر ملفات بالتواطؤ مع حكومة يوسف الشاهد؛ لتشويه خصومه، مقابل المال”، داعيًا إلى التحقيق معها؛ مما أثار جدلًا واسعًا في الساحة الأمنية والإعلامية.