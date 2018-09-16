ليبيا.. مسيرة حاشدة في طرابلس وتهديدات بـ”انتفاضة لإسقاط السراج”

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء الأحد مسيرة حاشدة، احتجاجًا على “تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية” وسط تهديد بتوسعها إلى “انتفاضة” ضد الميليشيات وحكومة الوفاق الليبية.

وقال شهود عيان، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن “المتظاهرين أكدوا إصرارهم على مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وسط ترديدهم هتاف: ارحل يا رئاسي الشعب الليبي في المآسي”.

وأكد شهود العيان أن “هذه المسيرة ستتواصل، وستتحول قريبًا إلى انتفاضة واسعة النطاق” ضد ما وصفوها بـ”حكومة الإخوان” والميليشيات.

وأعرب المتظاهرون عن “رفضهم تردي الأوضاع المعيشية في طرابلس، وعجز حكومة الوفاق الوطني عن تحقيق الاستقرار في ظل سيطرة الميليشيات على مفاصل الحكومة، وزيادة معدلات السرقة والخطف وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة”، على حد قولهم.

وقد طالب المتظاهرون في طرابلس، بـ”وجود جيش وشرطة قويين لإنقاذ البلاد من الجماعات المسلحة”، داعين إلى محاسبة من وصفوهم بـ”دواعش المال العام”.

وتعاني مدن المنطقة الغربية في ليبيا بشكل عام، ومدينة طرابلس بشكل خاص، من أزمة في الكهرباء وتردي الخدمات وغياب الأمن، خاصة بعد المعارك الأخيرة بين ميليشيات مسلحة في طرابلس خلفت عددًا من الضحايا.

وأكد مراقبون، أن “الاحتجاجات التي خرجت في أحياء طرابلس يمكن أن تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة ضد الأوضاع المعيشية الصعبة، وضد وجود الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مفاصل الدولة في العاصمة الليبية”.