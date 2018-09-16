ليبيا.. “ملتقى أجخرة” يعلن تشكيل لجنة رباعية لإنهاء الأزمة السياسية

بحثت شخصيات اجتماعية ليبية، خلال ملتقى وطني بمدينة “أجخرة” إحدى واحات وسط جنوب ليبيا، الوضع العام في البلاد، واتفقوا على تشكيل لجنة رباعية لبحث الأوضاع الراهنة.

وحضر الملتقى -الذي أقيم وسط تدابير أمنية مشددة من قبل الجيش الليبي ومديرية الأمن بمنطقة “أجخرة”- ممثل للبرلمان والحكومة المؤقتة التابعة له، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى شيوخ وأعيان القبائل والمدن الليبية.

واتفق المجتمعون، بحسب البيان الختامي للملتقى، على “تشكيل لجنة تعالج الانسداد السياسي وتعمل على لمّ الشمل ورأب الصدع، حيث تعمل على المصالحة الوطنية”.

وأوضح البيان أن “اللجنة تتكون من 4 شخصيات من كل جسم سياسي حالي في ليبيا”، ويقصد بها (مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، والمجلس الرئاسي، والمؤتمر الوطني السابق).

وأشار إلى أنه “سيكون من مهام هذه اللجنة التواصل مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بشأن الوطن، لتجاوز المحنة وتكوين الدولة بشكلها الصحيح”.

يشار إلى أن مجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يحضرا هذا الاجتماع رغم أنّ الدعوة وجهت إليهما أسوة ببقية الأجسام في ليبيا وفق اللجنة المنظمة للملتقى.