بعد تلويح الحزب بالانسحاب.. العثماني يؤكد تشبثه بالتحالف مع “التقدم والاشتراكية”

أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الحكومة المغربية، أن حزبه متشبث بتحالفه مع حزب “التقدم والاشتراكية” اليساري المشارك في الحكومة.

وقال العثماني في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” (برلمان الحزب)، المنعقدة اليوم السبت، بمدينة بوزنيقة (القريبة من الرباط)، “نحن متشبثون بتحالفنا مع التقدم والاشتراكية واختلاف وجهات نظرنا لا يعني بتاتاً أننا سنتخلى عن شراكتنا الاستراتيجية”.

وزاد قائد “إخوان” المغرب قائلا: “التقدم والاشتراكية حزب وطني عريق لديه القدرة لاتخاذ الموقف الصائب في لحظات الإصلاح ونحترم قراراته ولنا الثقة في استمرار هذه الشراكة”.

وهدد حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي قبل أسابيع بالانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، الأمر الذي وضع الأخير في مأزق مع الحزب الذي يعتبر حليفًا إستراتيجيًا له.

جاء ذلك على خلفية إلغاء حقيبة “كتابة الدولة المكلفة بالماء” في الحكومة المغربية، والتي كانت تسيرها الوزيرة شرفات أفيلال، القيادية البارزة عن الحزب، وهو قرار اتخذ باقتراح من العثماني، ووافق عليه الملك محمد السادس في مجلس وزاري رفيع المستوى، الشهر الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن العثماني لم يستشر قيادات “التقدم والاشتراكية” قبل تجريد الوزيرة “شرفات أفيلال”، المنتمية لنفس الحزب من مهامها، كما طالب العثماني بضم مصالح “كتابة الدولة المكلفة بالماء” إلى وزارة تعود لحزبه، وهو ما تسبب بغضب عارم داخل صفوف “التقدميين”.

ويمر حزب “التقدم والاشتراكية” بأزمة حقيقية بعدما أصبح يحتفظ بحقيبتين فقط في حكومة العثماني، في وقت كان يعتبر أحد أهم حلفاء حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي.

ويعقد حزب “التقدميين” في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، دورة خاصة استثنائية لاتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب من الحكومة.