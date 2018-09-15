حل اللواء الرابع مشاة.. حفتر يشكل فرعًا لقيادة الجيش الليبي غرب البلاد

أصدر القائد العام للجيش الليبي، المشيرخليفة حفتر، قرارًا يقضي بتشكيل مقدمة تتكون من عدة وحدات إدارية وتنظيمية لتمركز القيادة العامة غرب البلاد.

وطلب حفتر، من أمين عام القيادة العامة ومديري الهيئات والإدارات المستهدفة “التحرك إلى غرب البلاد بالانتقال والتواجد بشكل دوري كل بمقر تمركز وحدته في المنطقة الغربية، وتكليف من يرونه مناسبًا للخدمة في الفروع المشكلة بموجب أحكام”.

وقد أصدر القائد العام، قرارًا بحل اللواء الرابع مشاة التابع لقيادة المنطقة الغربية، على أن تؤول كافة أسلحته وآلياته ومعداته وأفراده إلى اللواء 26 مشاة.

وبحسب متابعين للشأن الليبي، فإنّ هذا القرار يطرح عدة تساؤلات بخصوص الأوضاع في البلاد، ويضع عدة استنتاجات حول نية المشير حفتر اتخاذ خطوات جديدة نحو العاصمة الليبية، التي شهدت العديد من الأحداث الدامية خلال الأسابيع الماضية.

يشار إلى أنّ آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، صرح أثناء أحداث طرابلس، بأنّ “الجيش الليبي عينه على العاصمة، وبأن كافة فروع القوات المسلحة تنتظر التعليمات من القيادة العامة للتحرك نحوها”.