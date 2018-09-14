عقب اتهامها بالتخلي عن زوجها في مرضه.. دنيا بطمة تتوعد منتقديها

ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة بتهديد مبطن على منتقديها، الذين هاجموها بسبب ردة فعلها تجاه زوجها المنتج البحريني محمد الترك؛ بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان، مبينة أنها ستكون أكثر “شدة” في التعامل مع المواقف.

وكتبت “بطمة” عبر حسابها الرسمي في “انستغرام”: “كثيرون يعتبرون صمتي ضعفًا، كثيرون يعتقدون أن احترامي خوف، واليوم سأضع للاحترام وللصمت حدودًا، وعد مني وعد”. ولم تحدد الفنانة المغربية مقصد كلامها مكتفية بذلك.

وشن متابعون للفنانة دنيا حملة ضدها، متهمين إياها بتجاهل زوجها في مرضه، خاصة مع خروجها في مقطع موثق مع حسن عاطف، لتعلن أنه أصبح المسؤول الفني والمالي عن أعمالها.، قبل أن تنفي ذلك لاحقًا.

ورغم أن دنيا بطمة لم تشر صراحة إلى أن “عاطف” حل كمدير أعمال لها بدل زوجها “الترك”، لكن حسن عاطف كتب ذلك صراحة على حسابه في “دسغرام”، حيث عرف نفسه “إدارة أعمال الفنانة دنيا بطمة..”، كما أنه ذكر في الفيديو معقبًا على كلام بطمة، “مسؤول فني ومالي وكل شيء”. في دلالة على أنه سيستلم إدارة أعمالها، كما سبق وأشار أن له صلة قرابة بـ”الترك”، حيث دعا له بالشفاء في مرضه، لافتًا إلى أن محمد الترك هو “ابن خاله”.

وانفصلت دنيا بطمة عن زوجها فنيًا عقب إعلانه لمرضه، ومن غير الواضح إن كانت هناك مشكلات بينهما، خاصة مع إعلان زوجها في المقطع الذي كشف فيه عن مرضه، أنه يفتقد “العائلة” ومن يهتم به.

وذهب آخرون للتشكيك بإصابة محمد الترك بالسرطان وتكذيبه، خاصة مع تجاهل مقربين منه لمرضه.