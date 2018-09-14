“اتحاد الشغل” التونسي يقاطع المشاورات الحكومية حول قانون الموازنة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، مقاطعة مشاورات حكومة يوسف الشاهد، حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 المقررة الجمعة.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل (المنظمة النقابية الأولى في البلاد والشريكة في الحكومة) سامي الطاهري، إن ”الاتحاد يرفض حضور ندوات تعقد من أجل الصور والاستعراض”.

وأضاف الطاهري في تصريح لموقع “الشارع المغاربي”، أن ”دعوة الحكومة للمشاورات جاءت متأخرة”، مشيرًا إلى أن “الاتحاد وجه ليوسف الشاهد مراسلة طالبه فيها بتمكينه من برنامج الندوة ومده بكامل المعطيات، لكن الشاهد اعتمد سياسة الهروب إلى الأمام، مكتفيًا بتوجيه استدعاء للاتحاد دون تكليف نفسه عناء الرد على المراسلة”.

واعتبر أن “الموازنة العامة لا يمكن أن تنجز في ندوات وملتقيات، فذلك يحولها إلى سوق”، وفق تعبيره.

وتابع أن ”رئاسة الحكومة لم تقدم للمنظمة المعطيات المطلوبة بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة”.

وأعلنت رئاسة الحكومة في وقت سابق، عقد ندوة وطنية برئاسة الشاهد، يوم الجمعة، تتضمن 4 ورشات مختصة، تتعلق بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لا يزال في طور الإعداد.

ويقول مراقبون إن “مقاطعة اتحاد الشغل للمشاورات، يأتي في ظل ارتفاع حدة التوترات بينه وبين حكومة الشاهد، التي يتشبث برحيلها ويرى فيها سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، خصوصًا بعد تعطل المشاورات بين الجانبين في ما يتعلق بحقوق العمال في القطاع العام”.

ويصرّ الاتحاد على موقفه المناوئ للحكومة والمهدد باستمرار، بالدخول في إضراب عامّ، في حال لم تلتزم الحكومة برفع الأجور وتحسين أوضاع المؤسسات العمومية والحكومية.