عقب تصاعد الخلافات.. “نداء تونس” يوجه استجوابًا للشاهد

وجه حزب نداء تونس استجوابًا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، يطلب من خلاله توضيحًا لموقفه من رئيس البلاد، والرئيس المؤسس للحزب.

وتسلّم الشاهد، اليوم الخميس، استجواب الحزب، والذي تضمّن 3 أسئلة، أولها موقفه من رئيس البلاد والرئيس المؤسس لحزب النداء، الباجي قائد السبسي، إضافة لأسباب عدم التجاوب مع دعوته لإعادة عرض الحكومة على البرلمان، أو تقديم استقالته.

وتضمن السؤال الثاني في الاستجواب طلب تحديد الشاهد لعلاقته بحركة النهضة بشكل واضح، فيما استفسر السؤال الأخير عن المشروع السياسي للشاهد، وطموحاته السياسية المتعلقة بخوض الانتخابات الرئاسية في سنة 2019.

وطلبت الهيئة السياسية “لنداء تونس”، من الشاهد الإجابة عن الاستجواب في مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ استلامه.

ويأتي استجواب الحزب، بعد أن ساءت العلاقة بين الطرفين، رغم أن “نداء تونس” هو من رشّح الشاهد لقيادة الحكومة.

لكن الخلافات بين الشاهد والمدير التنفيذي لحزب النداء، حافظ قائد السبسي، وصلت حدّ المطالبة بإسقاط الحكومة، وهو ما تكرر في أكثر من مناسبة.

وكانت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس طرحت في اجتماعها الأخير إمكانية طرد الشاهد، الذي اتهم بدوره نجل رئيس البلاد حافظ قائد السبسي بالسعي إلى “خراب الحزب” على حد وصفه.