لأول مرة في الوطن العربي ..إطلاق إذاعة خاصة بالسجناء

في سابقة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربية، صباح اليوم الأربعاء، إذاعة خاصة بنزلاء سجن عكاشة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء .

وسيبدأ البث التجريبي لإذاعة “إدماج “، الخاصة بنزلاء المؤسسة السجنية “عكاشة”، في انتظار أن يتم تعميمها لاحقًا على باقي المؤسسات السجنية بالمدينة ثم يليها المدن الأخرى.

وستتضمن إذاعة “إدماج” الخاصة بالسجناء، شبكة برامج متنوعة، في مختلف المواضيع أبرزها ما هو ثقافي وترفيهي وتوعوي تحسيسي محض.

وبحسب حسن حمينة، مدير مديرية الأعمال الاجتماعية وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون، فإن افتتاح مثل هذه الإذاعة يهدف إلى تهذيب سلوك ووجدان النزلاء، تفاديًا لاقتراف الأفعال نفسها مرة أخرى.