الاتفاق في طرابلس على “حزمة” إصلاحات اقتصادية بعد أشهر من المفاوضات

شهدت مدينة طرابلس الليبية، مساء اليوم الأربعاء، التوقيع على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، من أهمها، تعديل سعر الدولار مقابل الدينار الليبي، ورفع جزئي للدعم عن المحروقات، وذلك بعد مفاوضات وخلافات استمرّت أشهرًا.

وتمّ التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وبحضور رئيس مجلس الدولة خالد المشري، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

من جانبه، أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا فوزي العقاب، في “تغريدة” على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” عن توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونقل موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي، عن عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبوفايد، قوله: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وقّع مساء اليوم الأربعاء، يتضمن أربعة بنود، أولها فرض رسوم بنسبة 200% على الدولار ليصبح سعره موحدًا عند 4.25 دينار، بالإضافة إلى إلغاء الاعتمادات.

وأشار أبوفايد إلى أنّ البند الثاني يتضمن رفعًا جزئيًا للدعم عن المحروقات، فيما يتمثّل البند الثالث في إعادة تفعيل علاوة الأسرة التي تشمل صرف علاوة للطفل والزوجة مباشرة.

وأضاف أن البند الرابع والأخير يتمثل في رفع مخصصات الفرد من الدولار سنويًا من 500 إلى 1000 دولار، وفق برنامج أرباب الأسر.