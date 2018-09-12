هجوم صاروخي يستهدف مطار معيتيقة في العاصمة الليبية (صور)

أكدت مصادر ليبية مطلعة، تحويل جميع مسار الطائرات المتجهة للعاصمة الليبية طرابلس إلى مطار مصراته، إثر تعرض المطار لهجوم صاروخي وسط تجدد الاشتباكات العنيفة بين المليشيات المسلحة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز، على لسان مصادر ملاحية، إنه تم تحويل مسار طائرة متجهة من القاهرة صوب مطار طرابلس، إلى مطار مصراتة.

وقال سكان إن صواريخ أُطلقت باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء مما اضطر السلطات إلى تغيير مسار الرحلات وذلك بعد أقل من أسبوع على توسط الأمم المتحدة في هدنة هشة بين جماعات مسلحة متناحرة في المدينة.

وقال متحدث باسم فصيل يسيطر على المطار، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة، إنه لم تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وذكرت قنوات تلفزيونية ليبية أن عدة أشخاص أصيبوا بسبب الصواريخ التي سقط أحدها في البحر المتوسط.

واشتبكت جماعات متناحرة في طرابلس لعدة أيام لكن المعارك تركزت على جنوب المدينة. ويقع مطار معيتيقة في شرق العاصمة.

وقال المطار على صفحته على فيسبوك إن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من الإسكندرية في مصر إلى طرابلس حولت مسارتها إلى مصراتة، التي تقع على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة.

وقال متحدث باسم مطار مصراتة إنه سيتم تحويل جميع الرحلات المتجهة لطرابلس إلى مصراتة.