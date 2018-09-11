حكومة رابعة تطل برأسها في جنوب ليبيا

كشفت منظمة غير حكومية ليبية عن البدء بتحرك لتشكيل حكومة اتحادية في الجنوب الليبي، غير ذات صلة بحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

ووفقًا لما أوردته منظمة فزان الليبية على موقعها الإلكتروني، فإن شيوخ الجنوب بدؤوا مساعي لتشكيل الحكومة الجديدة، لتضاف إلى ثلاث حكومات في ليبيا.

وبرأي المنظمة، التي تتخذ من عاصمة الجنوب سبها مقرًا لها، فإن أي حكومة مستقلة لن يكون لها سوى القليل من السلطة الحقيقية أو الاعتراف الدولي، ولكن الخطوة لإنشاء واحدة تظهر أن أيًا من الحكومات المتنافسة في ليبيا ليس لديها دعم في فزان.

ويعاني الجنوب الليبي من مشاكل مضاعفة في مجال انقطاع التيار الكهربائي، ونقص الوقود والسيولة وانتهاك حدوده من قبل المعارضة التشادية والسودانية والمهربين.

وكان نواب من الجنوب قد أعلنوا في وقت سابق “نفضهم أيديهم من انتظار أي تدخل من حكومة الوفاق لحل مشاكل المنطقة، داعين المواطنين إلى التظاهر وحل مشاكلهم بأيديهم”.

وتحكم حكومة الوفاق التي تحظى بدعم دولي في العاصمة طرابلس، بينما تحكم الحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليًا.

وتنقسم ليبيا تاريخيًا إلى ثلاث مناطق رئيسة، لها تاريخها وثقافتها ومجموعاتها القبلية، وهي برقة وطرابلس وفزان، وعلى عكس المنطقتين الأخريين في ليبيا، لا يوجد لفزان منفذ على منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما جعلها متخلفة النمو وسكانها فقراء.