اللواء السابع في ليبيا يكشف الغموض حول هويته

كشف اللواء السابع الغموض حول هويته، موضحًا أنه قوة نظامية تتبع لحكومة الوفاق، وفقًا لبيان نشرهُ على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء.

وأشار اللواء المقبل من ترهونة إلى أنه “يعمل على بسط هيبة الدولة، وإعادتها للمؤسسة العسكرية، والقضائية، والاقتصادية، والرقابية، والخدمية، حتى ولو دفع حياة كل أفراده ثمنًا لها”.

وأضاف اللواء بحسب بيانه، أن الأفراد التابعين للقوة المساندة له”لن يقفوا حتى يتم القضاء على الجريمة، ودواعش (مختلسي) المال العام، والعصابات المسلحة”.

واعتبر اللواء أن سيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة، والتي حالت دون تقديم الخدمات للشعب، “جريمة ضد الإنسانية، ويحاسب عليها القانون”.

وأشار اللواء السابع منذ ظهوره إبان اشتباكات طرابلس إلى أنه قوة عسكرية نظامية، ولا يتبع أي جهة بحسب تصريحات الناطق باسم سعيد الهمالي، في حين يؤكد في بيانات أخرى تبعيته لحكومة الوفاق، قبل أن يصدر من الحكومة بيان تؤكد فيه حلها للواء دون أن توضح مصير الأفراد، والقوة التي أُنشئت بقرار سابق من المجلس الرئاسي فايز السراج.