الجيش الليبي: علاقاتنا بالجزائر أقوى من أي شائعات وقطر أخرجت تصريحات حفتر عن سياقها

اتهم الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، قناتي الجزيرة والنبأ، الإخوانية، ودولة قطر، بمحاولة أخذ تصريحات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بخصوص الجزائر لزوايا أخرى غير تلك المقصودة بها.

وأكد في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، عُرض على عدة قنوات ليبية محلية، عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع الجارة الجزائر، وأنها “علاقات راسخة لا تؤثر فيها أبواق إعلامية، أو دول لا تخضع للمعاير الإنسانية”.

وشدد الناطق باسم المؤسسة العسكرية الليبية، على “أن ليبيا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة في الجوار، أو حتى لأوروبا”.

وشجب المسماري التفجير الإرهابي الذي تعرضت له المؤسسة الوطنية للنفط، مبينًا أن هذا العمل الإرهابي لن يكون الأخير في طرابلس، بحسب ما لدى الجيش الليبي من معلومات.

وأشار إلى أن “العمل الإرهابي يأتي في إطار محاولة وقف انتاج وتصدير النفط، بعد أن فشل الإرهاب وداعموه في وقف التصدير المباشر من الموانئ النفطية، اتجهوا لوقفه عبر تفجير وحرق المقر التابع للمؤسة الوطنية للنفط”.

وأكد المسماري أن وحدة الدعم الإلكتروني بالجيش الليبي استطاعت التوصل إلى معلومات قيمة حول هذا التفجير، وأيضًا تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات، وسيتم تحليل المعلومات وتقديمها للقيادة العامة للجيش للتصرف بها.