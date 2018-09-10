تونس: رئيسة بلدية تتمرّد على “النهضة” وتؤيّد مبادرة السبسي حول “المساواة في الإرث”

خالفت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم الموقف الرسمي لحزبها الإسلامي، حركة النهضة التونسية، وأعلنت عن مساندتها لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حول المساواة في الإرث.

ونقلت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن سعاد عبد الرحيم قولها، اليوم الإثنين، إنّ “اقتراح المساواة في الإرث بين الجنسين يعطي الاختيار بين تقاسم الميراث بالتساوي أو تطبيق القانون الإسلامي بخصوص هذه المسألة”.

واعتبرت سعاد عبد الرحيم، التي فازت برئاسة بلدية تونس في الانتخابات البلدية التي جرت في آيار/ مايو الماضي، أنّ المبادرة التي طرحها الرئيس الباجي قائد السبسي، لا تتعارض مع الهوية التونسية.

ويعدّ موقف سعاد عبد الرحيم بخصوص مسألة المساواة في الإرث بين الجنسين “خروجًا عن الانضباط الحزبي” داخل حركة النهضة، وفق محلّلين تحدّثوا لموقع “إرم نيوز”.

ورأى المحلّلون أنّ هذا الموقف، قد يعيد إلى الواجهة “صراع الأجنحة” داخل حركة النهضة، ويفجّر خلافات جديدة أشدّ وأعمق بين قيادات الحركة الإسلامية.

وكانت حركة “النهضة” التونسية قد حسمت في وقت سابق موقفها رسميًا من مشروع المساواة في الإرث بين الجنسين، معلنة عن رفضها المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حول الإرث.

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، قد أكّد على رفض الحركة لأي مشروع “يتنافى مع الدستور ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم”.

وقال الهاروني، في ختام أعمال مجلس “شورى النهضة”، “نحن دولة مدنية لشعب مسلم تحترم إرادة هذا الشعب، وإرادته التمسك بقيم الإسلام وتعاليمه”.

وأردف القيادي الحزبي: “سنناضل من أجل إعطاء الحق للمرأة في الميراث، ونجتهد في تطوير قوانين مجلة الأحوال الشخصية لمزيد من الدفاع عن حقوق المرأة، لكن ضمن احترام الدستور والنصوص القطعية للقرآن الكريم وتعاليم الإسلام”.

ومنذ صدور مبادرة المساواة في الإرث بين الجنسين، تصاعد الجدل داخل حركة “النهضة“، ووصل الأمر حد تبادل الاتهامات، لكن الوضع بات مرشّحًا لمزيد من الاشتعال، لاسيما بعد “تمرّد” سعاد عبد الرحيم على حزبها ومخالفتها لموقف حزبها، حول مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.