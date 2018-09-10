هجوم على المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الليبية (صور)

قال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجار قوي في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الليبية، أعقبه إطلاق كثيف للنيران.

وأفات مصادر محلية لـ”إرم نيوز” أن المعلومات الأولية تشير إلى “هجوم إرهابي” على مقر المؤسسة النفطية، حيث تتعامل “قوات الردع” مع الحادث وطوقت المكان.

وبالإمكان رؤية دخان يتصاعد من محيط المكاتب، وقال مسؤولون أمنيون إنهم يحاولون التعامل مع مسلحين يعتقد أنهم هاجموا المبنى وفقًا لوكالة رويترز.

وكشف موظفون يعملون في المؤسسة النفطية في منشورات على حساباتهم بفيسبوك تفاصيل الهجوم.

وقال أحد هؤلاء إن 3 ملثمين هاجموا مقر المؤسسة واشتبكوا مع الحراسات قبل سماع تفجيرات قوية مشيرا إلى سقوط جرحى في الهجوم.

وذكر أن أعدادا من الموظفين مازالوا محاصرين داخل المبنى.