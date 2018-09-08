أنباء عن عودة الاشتباكات في طرابلس الليبية

أكد شهود عيان سماعهم أصوات إطلاق نار بعدة مناطق في العاصمة الليبية طرابلس، ليل السبت/الأحد لا سيما في منطقة شارع المطار.

وكشفت مصادر إعلامية بمدينة الزاوية في اتصال مع “إرم نيوز” عن تحرك آليات وأفراد مسلحين بإتجاه طرابلس، ولم تبين هذه المصادر الجهة التي تتبعها هذه القوات.

وفي وقت سابق السبت، قال الناطق الرسمي باسم اللواء السابع سعد الهمالي إن الهدنة التي تقيد بها اللواء السابع في طرابلس، ستنتهي الأحد.

وأشار الهمالي الذي كان يتحدث عبر راديو ترهونة المحلي، إلى أن اللواء أكد أن موافقته باستمرار الهدنة، تتوقف على أمر واحد، وهو خروج المليشيات المسلحة خارج العاصمة طرابلس.

وأضاف الهمالي عبر مداخلته أن هذا الشرط لم يتم التقيد به حتى الآن، مؤكدا أن قوات اللواء “تعرضت لعدة اعتداءات خلال الأيام الماضية، ومع هذا استمرينا في ضبط النفس، ولم نرد على الاعتداءات احتراما لوقف إطلاق النار”.

ونصح الهمالي المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن أماكن معسكرات وتجمع المسلحين، وأيضا “قفل الطرق المؤدية لأحيائهم حتى لا يحتمي بها عناصر الميلشيات الإجرامية” حسب وصفه.