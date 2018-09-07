بعد توقفها أسبوعًا.. عودة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية

عادت حركة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الجمعة، بعد توقفها أسبوعًا نتيجة سقوط قذائف عشوائية بجانب المطار، ما تسبب في إغلاقه بحسب مسؤول في المطار.

وقال مدير المطار، لطفي الطبيب، إن حركة الملاحة الجوية عادت صباح اليوم، باسئتناف عدد من الرحلات بعد توقف دام أسبوعًا، وفق الأناضول.

وأضاف الطبيب أن “المطار استقبل أول رحلة صباح اليوم، قادمة من المدينة المنورة، وتقل عددًا من الحجاج الليبيين وهناك رحلة أقلعت قبل قليل متجهة إلى تونس”.

وأشار الطبيب إلى أن شركات النقل الجوية لم ترجع بشكل كامل، موضحًا أن هناك بعض الشركات فقط استأنفت رحلاتها من مطار معيتيقة، وهناك شركات أخرى ستستأنف عملها تدريجيًا خلال الساعات القادمة.

ولفت الطبيب بأن العمل حتى الآن يسير بشكل جيد، بعد هدوء الأوضاع الأمنية في العاصمة.