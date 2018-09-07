للمرة الأولى.. حفتر يعلق على اشتباكات طرابلس ويقدم اقتراحًا للمليشيات

تعهد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، بتحرير العاصمة الليبية طرابلس، مقدمًا في نفس الوقت اقتراحًا على الميليشيات المسلحة بـ”الخروج الآمن” من ليبيا.

وتحدث حفتر -للمرة الأولى- عن المواجهات الأخيرة في طرابلس، وذلك خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل في بنغازي، وشدد على “ضرورة إنهاء أحداث العاصمة طرابلس، في أقرب وقت”.

وأضاف: “لا يمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي، وتحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة، خيار لا مناص منه”.

وتابع: “ليس لدينا ما نقوله لقادة المليشيات في طرابلس إلا الخروج ومساعدتهم لاحقًا عبر السفارات والعيش بعيدًا عن الليبيين”.

من جانب آخر، أكد حفتر دعمه للانتخابات المرتقبة في ليبيا، والاعتراف بنتيجتها “ما دامت نزيهة”، مشيراً إلى أنه ملتزم بـ”اتفاق باريس”.

وقال حفتر: “في باريس كان هناك اتفاق سياسي مع الأطراف المتنافسة في ليبيا، لكن كل الاتفاقات السياسية لا فائدة منها ونحن ملتزمون باتفاق باريس”.

وأضاف: “دخلنا في مجازفة محسوبة ولم ندخل للانقلاب على السلطة”.