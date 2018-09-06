أول خرق للهدنة بطرابلس.. إصابة عنصرين من اللواء السابع في قصف “متعمد”

تجدَّدت الاشتباكات بين العناصر المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، في أوّل خرق صريح للهدنة التي أعلنت من قبل البعثة الأممية بعد اجتماع بممثلي الفصائل المسلحة وبعض وجوه القبائل والعشائر بالمنطقة الغربية في مدينة الزاوية منذ يومين.

وأوضح بيان مقتضب نشر على أحد حسابات الناطق باسم اللواء السابع صباح اليوم الخميس إصابة جنديين من اللواء بحروق، جرّاء قصف تعرَّضت له وحدة تابعة للواء.

وأشار البيان إلى أن القصف الذي وصفه بـ “المتعمد” كانت وراءه “ميليشيا الضمان”.

ونفى أحد الحسابات التي تحمل اسم وشعار ميليشيا الضمان أي علاقة لها بالهجوم، ولم يتسنَّ التأكد من هذا النفي بصفة رسمية من أحد قيادات هذه الميليشيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيا الضمان تتخذ من منطقة تاجوراء شرق طرابلس مقرًّا لها، وهي من الميليشيات التي اكتسبت وجودها من خلال حكومة الوفاق بطرابلس.

وكانت البعثة الأممية أعلنت أنَّها توصَّلت لهدنة بين الأطراف المسلحة في طرابلس بعد اجتماع عقد في مدينة الزاوية تم التوقيع عليه من ممثلي الفصائل المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس.