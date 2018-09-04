الهمالي: ضباط في المخابرات الليبية انضموا للواء السابع

أعلن المتحدث باسم اللواء السابع مشاة- ترهونة سعد الهمالي، أن ضباطا من قيادات جهاز المخابرات الليبية انضموا إلى العملية العسكرية التي ينفذها اللواء في طرابلس.

وقال الهمالي في بيان صدر صباح الأربعاء “نبشر الشعب الليبي وأهالي طرابلس بأن ضباطكم في كافة الأجهزة الأمنية على تواصل مع اللواء من أجل أداء واجبهم الوطني الذي منعوا من أدائه تحت سطوة المليشيات”، مشيراً إلى أن أكثر من عشرين ضابطا من قيادات جهاز المخابرات الليبية بطرابلس “اجتمعوا وأعلنوا انضمامهم وتأييدهم للعملية العسكرية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن”.

ولفت إلى أن هؤلاء الضباط أكدوا أنهم سيقدمون ما لديهم من معلومات عن كل “سارق وخائن يتعامل مع الأجنبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأنهم مع الشعب وليس لهم أي أجندة سوى ليبيا” على حد تعبيره.

وخلص للقول إن تفعيل الأجهزة الأمنية والمخابرات سيساهم في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والوطن.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء عن التوصل إلى هدنة ثالثة بين اللواء السابع ومليشيات حكومة الوفاق.