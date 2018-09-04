القضاء الفرنسي يستدعي رئيس مجلس النواب المغربي

أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء، مذكرة استدعاء بحق رئيس النواب المغربي الحبيب المالكي، إضافة إلى استدعاء 4 صحفيين مغاربة، لحضور جلسة 8 أكتوبر المقبل.

وذكر موقع “اليوم24” استنادا إلى مصدر مقرب من المسؤول المغربي، أن الاستدعاء وصله بصفته مدير نشر سابق لجريدة “ليبيراسيون” الناطقة باللغة الفرنسية.

الواقعة من شأنها أن تؤجج نار الأزمة التي بدأت بين المغرب و فرنسا بعد استدعاء 4 صحفيين مغاربة، للمثول أمام القضاء الفرنسي بتهمة القذف في حق الضابط المغربي السابق مصطفى أديب.

حيث استدعت وزارة العدل المغربية، مساء الاثنين، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط، وقال مسؤول في وزارة العدل المغربية بهذا الخصوص، إن “وزارة العدل احتجت على الاستدعاء المباشر لمواطنين مغاربة من طرف القضاء الفرنسي”.

وأوضح المسؤول أن”الاستدعاء المباشر لمغاربة من طرف القضاء الفرنسي يعتبر مخالفًا لمقتضيات اتفاق التعاون القضائي بين البلدين.” ،والتي تنص على أن يتم الاستدعاء عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.

و الصحفيون الأربعة الذين تم استدعاؤهم هم : عادل لحلو كمال، و جمال براوي، مدير ،ونعيم كمال والصحافية نرجس الرغاي.

جدير بالذكر أن قضية الظابط السابق في القوات الملكية الجوية المغربية مصطفى اديب تعود لسنة 1999 ، عندما أدلى بمجموعة من التصريحات تفشي أسرارا داخلية للجيش المغربي بدعوى فضح الفساد، فحكم عليه بالسجن 30 شهرا لعدم توفره على دلائل على أقواله ، وغادر الجيش بعد ذلك وتوجه إلى باريس حيث يقيم حاليا.