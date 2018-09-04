وثيقة.. أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين المليشيات في طرابلس

أفرجت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين المليشيات المتصارعة في العاصمة طرابلس.

وتكشف وثيقة نشرتها البعثة عبر حسابها بموقع “تويتر” أن من بين بنود الاتفاق، وقف جميع الأعمال المسلحة والعدائية الحالية، وعدم القيام بأيّ عمل مسلح جديد، وعدم التعرض للمدنيين كذلك، مع احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية.

كما تضمنت بنود الاتفاق: “عدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة، وضمان إعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة، ثم الامتناع عن اتخاذ أيّ إجراء يفضي إلى مواجهات بما فيها تحركات القوات أو تزويدها بالذخائر أو أيّ أعمال قد ينظر إليها على أنها مثيرة للتوتر”.

وأخيرًا “ضمان احترام هذا الاتفاق من قبل المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه”.

في غضون ذلك تجددت الاشتباكات بشكل متقطع، مساء اليوم الثلاثاء، في أماكن عدة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد وقت من إعلان البعثة الأممية توصلها لاتفاق لوقف إطلاق نار في المدينة.

ودارت اشتباكات في محيط مطار طرابلس الدولي وبعض أحياء مناطق جنوب وغرب العاصمة، من ضمنها؛ منطقة الخزانات، ومشروع الهضبة، وفق ما أفاد شهود عيان لـ”إرم نيوز”.

وبعد إعلان البعثة الأممية عن اتفاق وقف إطلاق النار، بدأت تتعالى أصوات البيانات والتصريحات من مختلف أطراف النزاع.

فقد أعلن اللواء السابع في بيان له مساء اليوم، أنّ “خروج المليشيات المسلحة من طرابلس كان من ضمن البنود التي تم التوقيع عليها، رغم أن هذه النقطة لم تشر لها البعثة في منشور لها بصفحتها الرسمية عبر تويتر”.

بدورها أكدت مليشيات “ثوار طرابلس” التي يقودها هيثم التاجوري، والتي توجه لها اتهامات بسيطرتها على “الاعتمادات المالية” التي تصدر عن المصرف المركزي أنّها “على استعداد لوقف إطلاق النار ووقف الاشتباكات في كل المحاور دون قيد أو شرط مسبق”.

وأشارت في بيان نشرته عبر صفحتها بـ”فيسبوك” إلى أنّها “مستعدة للجلوس وبحث كل القضايا العالقة، وإزالة سوء الفهم الحاصل في الكثير من مسببات الفتنة والإعلام المؤدلج”.