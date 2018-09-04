البعثة الأممية تعلن التوصل لوقف إطلاق النار في طرابلس

قالت البعثة الأممية في ليبيا إنها وبرعاية المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة ، توصلت إلى اتفاق يتم بموجبه وقف كل الأعمال المسلحة في العاصمة الليبية.

وورد في تغريدة للبعثة على موقع “تويتر” أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتوقيعه، وبحسب التغريدة فإن الاتفاق سيتم بموجبه إنهاء جميع الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.

برعاية الممثل الخاص #غسان_سلامة تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار + وتوقيعه اليوم لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة + وإعادة فتح مطار معيتيقة في #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/MDX3j2ucdH — UNSMIL (@UNSMILibya) September 4, 2018

وبحسب مصادر اعلامية فإن البعثة عقدت اجتماعها مع أطراف النزاع في مدينة الزاوية غرب طرابلس، غير أن البعثة لم تتطرق إلى الجماعات التي حضرت الاجتماع وطبيعتها، ولم تذكر أسماء الموقّعين على هذا الاتفاق، ولم تتطرق إلى آلية تنفيذه.

وكانت البعثة قد دعت سابقًا مختلف الأطراف المعنية بالصراع في طرابلس لاجتماع موسع اليوم الثلاثاء ظهرًا في مكان يعلن عنه لاحقًا.