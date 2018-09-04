البعثة الأممية تعلن التوصل لوقف إطلاق النار في طرابلس

البعثة الأممية تعلن التوصل لوقف إطلاق النار في طرابلس

#إرم نيوز

المصدر: عبد العزيز الرواف - إرم نيوز

قالت البعثة الأممية في ليبيا إنها وبرعاية المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة ، توصلت إلى اتفاق يتم بموجبه وقف كل الأعمال المسلحة في العاصمة الليبية.

وورد في تغريدة للبعثة على موقع “تويتر” أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتوقيعه، وبحسب التغريدة فإن الاتفاق سيتم بموجبه إنهاء جميع الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب مصادر اعلامية فإن البعثة عقدت اجتماعها مع أطراف النزاع في مدينة الزاوية غرب طرابلس، غير أن البعثة لم تتطرق إلى الجماعات التي حضرت الاجتماع وطبيعتها، ولم تذكر أسماء الموقّعين على هذا الاتفاق، ولم تتطرق إلى آلية تنفيذه.

وكانت البعثة قد دعت سابقًا مختلف الأطراف المعنية بالصراع في طرابلس لاجتماع موسع اليوم الثلاثاء ظهرًا في مكان يعلن عنه لاحقًا.

 

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