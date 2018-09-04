فرار مئات المهاجرين من مركز احتجاز وسط فوضى بالعاصمة الليبية (فيديو)

فرار مئات المهاجرين من مركز احتجاز وسط فوضى بالعاصمة الليبية (فيديو)

أكد تصريحات الموظف، مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: فريق التحرير

هرب مئات المهاجرين من مركز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، مع احتدام المعارك على مقربة، بحسب ما قال موظف إغاثة.

وأكد تصريحات الموظف، مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

#ليبيا #طرابلس|| هروب آلاف المهاجرين الأفارقة من مراكز الإيواء في طريق المطار بسبب الإشتباكات بين الميلشيات المسلحة .

Posted by ‎محمد عبدالكريم الفاخري‎ on Tuesday, September 4, 2018

ونفى متحدث باسم إدارة مكافحة الهجرة غير المشروعة فرار المهاجرين، لكن موظف الإغاثة الذي يعمل في منظمة دولية، قال إن زهاء 1800 ربما هربوا من المنشأة الواقعة قرب طريق المطار، وفق رويترز.

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