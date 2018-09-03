وزير الثقافة الجزائري يدافع عن تمسكه بممثل فرنسي متهم بالاغتصاب في دور تاريخي

دافع وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، عن اختيار حكومة البلاد للممثل الفرنسي جيرار ديبارديو، من أجل أن يلعب دور “الداي حسين” وهو شخصية تاريخية من أواخر حكام دايات الجزائر خلال عهد الدولة العثمانية.

ووصف ميهوبي الانتقادات في تصريحات لمراسلة “إرم نيوز”، بأنها “مغرضة وتستهدف القطاع الوزاري، وتنتهز الفرص لاصطياد هفوات، ولا تلتفت لإنجازات قطاع الثقافة في الجزائر“.

واعتبر الوزير الجزائري أن الممثل الفرنسي “صديق حميم لبلادنا، ولا يمكننا أن نتخلى عنه، لمجرّد أن البعض أثار مسألة شخصية تخص حياته، ولا علاقة لها تمامًا بنجوميته الفنية”.

ورأى ميهوبي أن شهرة جيرار ديبارديو “ستكون سببًا بنجاح الفيلم العالمي حول حياة الرجل التاريخي أحمد باي”، مبرّرًا أن إسناد دور “الداي حسين” لممثل فرنسي تمّ باعتباره قامةً سينمائية عالمية “وليس شيئًا آخر”.

وانفجر جدل حاد في الجزائر منذ أيام، بشأن مشاركة الممثل الفرنسي جرارد ديبارديو، في فيلم تاريخي رصدت له السلطات أموالًا ضخمة، بينما طالب معارضون بطرد الفنان الأجنبي الذي تحوم حوله شبهات “اغتصاب” في فرنسا، وهو حاليًا موضع اتهام أوساط واسعة في بلاده.

ودافعت المنتجة سميرة حاج جيلاني، عن مشاركة ديبارديو في الفيلم، قائلة: إن “السينما لا حدود لها، وأنطوني كوين قدم عمر المختار، فلماذا لا يقدم ديبارديو الداي حسين؟”، مضيفة ” أتحمل مسؤولية هذا الخيار”.

واعتبر مراقبون في الجزائر أن الجدل الذي أحدثته زيارة الفنان الفرنسي المتهم بالاغتصاب وفي هذا الوقت بالذات، سيشكل متاعب إضافية لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وهو يواجه منذ بداية الصيف موجة انتقادات وصلت إلى حد المطالبة بإقالته.

ويجد ميهوبي وهو روائي وشاعر بارز من يدافع عن إنجازاته في قطاع الثقافة بالجزائر، ويعتبره مثقفون “إضافة نوعية للثقافة والفن الجزائريين، خاصة أن له إسهامات على الساحة العربية”، وككل مرة ينفجر جدل تنقسم الساحة الجزائرية بين داعم للوزير وغاضب عليه.