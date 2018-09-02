قتيلان بسقوط صاروخ على مخيم للنازحين في طرابلس الليبية

قال أحد النشطاء إن شخصين قتلا إثر سقوط صاروخ على مخيم للنازحين الأحد في العاصمة الليبية طرابلس حيث يستعر قتال بين جماعات مسلحة متناحرة.

وقال الناشط عماد إرقيعة المهتم بمتابعة قضايا تاورغاء إن الصاروخ سقط على مخيم الفلاح الذي ينزل به نازحو مدينة تاورغاء، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة سبعة بينهم طفلان.

ونشر إرقيعة، تسجيلًا مصورًا لرجال إطفاء يخمدون حريقًا ومشاهد لدمار كبير داخل المخيم.

كما أصاب صاروخ فندق الودان وسط طرابلس قرب السفارة الإيطالية. وقال عاملون في الفندق إن ثلاثة أشخاص أصيبوا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض أحد خزانات البنزين التي تستخدمها في إمداد محطة كهرباء لضربة صاروخية.