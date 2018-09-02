السراج يلغي زيارته لكوريا الجنوبية مع استمرار اشتباكات طرابلس

ألغى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج زيارته المقررة الأسبوع الجاري إلى كوريا الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأحد عن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.

وكان من المقررأن يعقد السراج قمة ثنائية الأسبوع الجاري مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي ،كيم وي-كيوم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه تم تأجيل زيارة رئيس المجلس الرئاسي السراج إلى كوريا الجنوبية بسبب الأوضاع الداخلية في ليبيا.

ويأتي ذلك بينما تشهد العاصمة الليبية طرابلس معارك مستعرة بين جماعات متناحرة تتبع اسميًا لحكومة السراج، لكنها تتصرف بشكل مستقل.

ويدور القتال بين فصائل تتنازع على السلطة وأموال الدولة، وهو مشهد يتكرر في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.