برلماني ليبي يتهم السراج بتقديم رشاوى لوقف الاقتتال في طرابلس‎

قال عضو مجلس النواب د. علي التكبالي في معرض حديثة عن تطورات الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس، التكبالي إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عرض على شخصيات من ترهونة عدة أمور منها المالية وبعض المزايا الأخرى.

وبين التكبالي خلال حديثة عبر برنامج تلفزيوني في إحدى القنوات المحلية الليبية، أن مجلس حكومة الوفاق عرض على شخصيات في اللواء السابع ومدينة ترهونة بأن يوقفوا زحفهم إلى طرابلس مقابل أن يدفع المجلس لترهونة 150 مليون دينار، وأيضا تعيين 6 وزراء من شخصيات المدينة و 6 سفراء.

وأضاف أن مجلس النواب يدعم الجيش في أي خطوة يتخذها لإنقاذ أي مدينة أو مكان في الوطن.

وأكد التكبالي أن لديهم يقينا بأن اللواء السابع يتبع قيادة الجيش، وأن هذا اللواء يتكون من أفراد عسكريين من عدة وحدات وبأرقام عسكرية وتبعية واضحة.

وأشار إلى أن مجلس حكومة الوفاق، لا يستطيع إنقاذ البلاد مما يحدث بها، فهو يستعين بمليشيات ضد مليشيات طوال السنوات التي تواجد بها في السلطة.

ونصح النائب علي التكبالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بأن يستعين بالجيش لكي يؤمن العاصمة وأن يتفاهم مع البرلمان لتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية، تكون محمية بوساطة الأمن والجيش.