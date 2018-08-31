حكومة الوفاق تعلن بدء هدنة بالعاصمة الليبية طرابلس

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، عبدالسلام عاشور، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بدء سريان هدنة ووقف لإطلاق النار بالعاصمة طرابلس، إثر اشتباكات مسلحة استمرت 5 أيام، وأودت بـ38 قتيلا.

وأضاف عاشور في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للوزارة “فيسبوك” أن الهدنة ووقف إطلاق النار “تأتي بعد جهود حثيثة من لجان المصالحة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، دون تفاصيل.

ولم يوضح الوزير موعد بدء سريان الهدنة بالضبط، غير أن التصريح نشر في الساعة 21.20 تغ.

وكان المجلس الاجتماعي لمدينة ترهونة، نشر بيانا على صفحته في “فيسبوك” قال فيه إن اجتماع المبعوث الأممي غسان سلامة مع أعيان مدينة ترهونة انتهى بدون إيجاد حل يوقف بموجبه إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال البيان إن أعيان المدينة، أكدوا لغسان سلامة أن مطالبهم تتمثل في خروج كافة المليشيات من طرابلس، وكذلك سحب أسلحتها، وحلها نهائيا، موضحين بأن على البعثة الأممية سرعة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق مخرجات لقاء باريس.

وأشار الأعيان في هذا الاجتماع إلى أن اللواء السابع مشاة هو قوة عسكرية نظامية وفق اللوائح والقوانين العسكرية، نافين أن يكون من بين عناصره أي أفراد مدنيين.