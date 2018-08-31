السلطات الليبية تقرر فتح معبر “رأس جدير”

اتفقت الأجهزة الأمنية الليبية، مساء الجمعة، على إعادة فتح معبر رأس جدير، اليوم السبت، “دون قيد أو شرط” و ذلك بعد إغلاقه منذ حوالي شهرين نتيجة احتجاجات على ما وصفها المتظاهرون ب”التضييقات” ضدهم من تالجانب الليبي .

و قال الناطق السابق باسم معبر رأس جدير حافظ معمر، الجمعة، في تصريح لـ “إرم نيوز”إنّ وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عبد السلام عاشور أمر مساء الجمعة رسميا بإعادة افتتاح معبر راس جدير.

وشدد على أنّ اجتماعا عقد مساء الجمعة ضم جميع مديري الإدارات بالمعبر، تم خلاله الاتفاق على إعادة افتتاح المعبر اليوم السبت عند الساعة الثانية عشر ظهرًا، دون قيد أو شرط”.

و أكد أن قرار فتح معبر رأس جدير سيعيد الحركة التجارية إلى طبيعتها مقرا بأن غلق المعبر عطل الحركة و تسبب بخسائر فادحة للجانبين التونسي و الليبي .

ومعبر رأس جدير مغلق منذ حوالي شهرين ، على خلفية قيام عدد من التجار التونسيين بإغلاق الطريق المؤدي للمعبر أمام السيارات والشاحنات الليبية باستثناء سيارات الإسعاف.

و جاء قرار غلق التجار التونسيين للطرق المؤدية للمعبر، للاحتجاج على ما اعتبروه استمرار “تضييقات” يمارسها الجانب الليبي على التجار التونسيين.

وتسبّب غلق المعبر في تعطل الحركة التجارية بين البلدين بشكل كامل .

ويشتغل أغلب سكان مدينة بنقردان الحدودية على التجارة مع ليبيا عبر الحدود البرية ومن بينها “رأس جدير”.

وقبل أيام اتفق المجلس البلدي ببنقردان ونظيره في مدينة زوارة الليبية (غرب) على إعادة فتح المعبر خلال الأيام القليلة القادمة.

ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا، الأول معبر “رأس جدير”، والثاني معبر “ذهيبة وازن”، الواقع في مدينة ذهيبة، التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب شرق).

وكان بعض التونسيين من القرى الحدودية أعاقوا حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين، للضغط على السلطات الليبية، والسماح لهم بتهريب السلع المدعومة، عبر منفذ رأس إجدير.