القضاء الموريتاني يفرج عن السيناتور السابق محمد ولد غدة

أمر القضاء الموريتاني، اليوم الجمعة، بالإفراج عن السيناتور السابق محمد ولد غدة، المسجون منذ عشرة أشهر، في ما تقول السلطات إنها عمليات تبييض أموال وتقديم رشاوى لأعضاء مجلس الشيوخ المنحل بموجب تعديلات دستورية أقرت في استفتاء شعبي السنة الماضية.

وأفاد مصدر قضائي بأن قطب الجرائم الاقتصادية بمحكمة انواكشوط أمر بالإفراج عن ولد غدة، دون تقديم توضيحات.

وأفادت مصادر إعلامية متواترة بنقل ولد غدة، زوال اليوم، من السجن المركزي بانواكشوط إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث تتم إجراءات الإفراج.

وتوقعت هذه المصادر عودة ولد غدة إلى منزله خلال الساعات القليلة القادمة، دون تقديم معلومات حول دوافع القرار الذي يأتي عشية الشوط من الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة غدًا.

وكانت لجنة الانتخابات قد رفضت ترشيح ولد غدة للانتخابات التشريعية، دون تقديم أسباب لذلك.

وقضى ولد غدة عشرة أشهر في السجن، على خلفية ما تقول السلطات إنها أموال تلقاها أعضاء في مجلس الشيوخ المنحل من رجل الأعمال المقيم بالمنفى، محمد ولد بوعماتو؛ للتصويت ضد تعديلات دستورية، تتضمن إلغاء الغرفة العليا للبرلمان وجرى إقرارها في نهاية المطاف، في استفتاء شعبي صيف العام الماضي.