زعيم “حراك الريف” في المغرب يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

المصدر: ا ف ب

بدأ زعيم “حراك الريف” في المغرب، ناصر الزفزافي، الخميس، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله، بحسب ما أفاد والده أحمد، الذي أكد أن نجله مستمر به حتى تحقيق مطالبه.

ويقضي الزفزافي عقوبة بالسجن 20 سنة لإدانته “بالمشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة”، فيما لم تعلق إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث يقضي الزفزافي عقوبته، على نبأ الإضراب.

وبرز ناصر الزفزافي كقائد لما يعرف بـ”حراك الريف”، وهي حركة احتجاجية هزّت مدينة الحسيمة ونواحيها شمال البلاد، على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تلك التظاهرات في الحسيمة احتجاجًا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.

ووصف والد الزفزافي إضراب نجله بأنه إضراب اللاعودة وقال: “ناصر لا يطالب بأكثر من الحقوق التي يتمتع بها باقي رفاقه، أن يخرجوه من الزنزانة الانفرادية إلى زنزانة لائقة حيث يمكنه لقاء رفاقه والحديث إليهم، لا نفهم لماذا يعامل بهذه القسوة”.

وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حزيران/يونيو بأحكام راوحت بين السجن 20 سنة وسنة واحدة في حق 53 من قادة الحراك.

وطالبت هيئات سياسية وحقوقية عدة بالإفراج عن المعتقلين معتبرة أن مطالبهم “عادلة” وأحكام إدانتهم “قاسية”، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.