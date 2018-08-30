السراج يدعو للهدوء في طرابلس ويؤكد التمسك بالانتخابات

قدم رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج تعازيه لأسر ضحايا الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية منذ بداية الأسبوع الحالي، مؤكدًا التمسك بالانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار السراج، في كلمة نشرها مكتبه الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه “بالرغم من الجهود المبذولة لإرساء السلم الأهلي والاجتماعي إلا أننا فوجئنا بما حدث من اعتداء في جنوب طرابلس على مؤسسات الدولة، واقتحام بعض المعسكرات، وما سببه ذلك من سقوط لضحايا أبرياء وشباب من الوحدات الأمنية والعسكرية وترويع لسكان المنطقة من مختلف مناطق ليبيا”.

ووجه السراج عبر كلمته رسالة “للجميع”، دعا فيها لـ”عدم الانجرار وراء أصوات غير مسؤولة بحجج واهية ستؤدي لزعزعة الأمن”، موضحًا أن حكومته قد دعت من البداية إلى تجنيب المدنيين هذه المواجهات المسلحة التي لن تؤدي إلا لمزيد من الدمار والخراب وسقوط ضحايا أبرياء، سيتحمل هؤلاء مسؤوليتهم القانونية والجنائية وستتم محاسبتهم”.

وأكد السراج تعويله على “العقلاء” من كافة مناطق ليبيا، بحثهم للشباب على “عدم التهور والزج بهم في مغامرات غير محسوبة، وإرساء السلم الأهلي والاجتماعي في كافة مناطق ليبيا”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على أن القوة التابعة للمجلس لم تقم بقصف أي مدينة وعملياتها محدودة في مدينة طرابلس، نافيًا تبعية “اللواء السابع” الذي يعد طرفًا أساسيًا في الاشتباكات الأخيرة لحكومة الوفاق.

وأكد أنه تم حل هذا التشكيل العسكري منذ نيسان/ أبريل الماضي، لافتًا لرفض تحركات “أي قوة تملك ترسانة مسلحة بحجج الإصلاح والتطهير، ولن نسمح بتكرار ما حدث في السابق من دمار وحرق لمنشآت الدولة وسيتحمل من يقوم بذلك مسؤوليته الكاملة أمام جميع الليبيين”.

وقال السراج إن حكومته أصدرت أوامر لـ”المناطق العسكرية الغربية والوسطى؛ من أجل الإشراف على وقف إطلاق النار، وعودة القوة لتمركزاتها السابقة وتسليم المعسكرات ومقرات الدولة للوحدات العسكرية”.

ووجه السراج في آخر كلمته نداء إلى مجلس النواب ومجلس الدولة بأن يقوما باستحقاقاتهما بإنجازها في هذه الظروف الحرجة، بتوحيد مؤسسات الدولة السيادية سواء كانت العسكرية أو الاقتصادية، واستكمال القوانين الخاصة بإيجاد قاعدة دستورية حتى يمكن إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فترة ممكنة.