الغرب: معارك طرابلس تنذر بخروج الأوضاع عن السيطرة

حذرت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، مساء الأربعاء، من أن المعارك الدائرة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، تنذر بخروج الأوضاع عن السيطرة.

وقال السفراء والقائمين بأعمال في سفارات الدول الأربع بليبيا، في بيان مشترك، إنهم “يشعرون بقلق عميق من الصدامات الأخيرة في طرابلس وما حولها والتي تزعزع استقرار الوضع وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر”.

وأضاف البيان أن “المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب”، مطالبًا “جميع الأطراف بالعمل معًا لممارسة ضبط النفس واستعادة الهدوء والانخراط في الحوار السلمي”.

وأكد أن “متابعة الأهداف السياسية من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة سكان ليبيا، ويهدد الاستقرار على نطاق أوسع”.

من جانبها حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، مما أسمته “سعي بعض الأطراف للعبث بأمن طرابلس، وذلك على خلفية الحشد العسكري المتواصل”.

وقالت البعثة، في بيان لها أنها: “ليس هناك ما يبرر إهدار نقطة دم واحدة تحت أي شعار كان”، داعية “الجميع إلى حقن الدماء وإفساح الفرصة أمام الوسطاء المحايدين”.

وتصاعدت الاشتباكات المسلحة في بعض ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

ولقي 5 أشخاص حتفهم على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت، الإثنين الماضي، قرب “معسكر اليرموك” في منطقة “صلاح الدين” في الضاحية الجنوبية الشرقية، من العاصمة الليبية.

ووقعت الاشتباكات بين “اللواء السابع مشاة” التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية أو ما يسمى كتيبة “الكاني”، وبين كتيبة “ثوار طرابلس” وكتيبة “النواصي” التابعتين لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.