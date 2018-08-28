حارق مطار طرابلس يتوعد بالعودة للعاصمة‎ الليبية

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو لصلاح بادي قائد مليشيا المرسى التابعة للمجلس العسكري “مصراته” حيث ظهر وسط جمع من أنصاره، يتحدث عن ليبيا، وعن مؤامرات دولية وداخلية للضرر بالبلاد، كما تحدث فيه عن خروجه النظيف من طرابلس، على حد تعبيره.

وزعم بادي إنه عازم على العودة إلى طرابلس لـ”إنقاذ النساء من طوابير المصارف و نجدة الأهالي مما أذلهم” حسب وصفه.

يذكر أن صلاح بادي تخرج من الكلية الجوية الليبية عام 1980، وعمل كفني طيار عدة سنوات، حتى أقيل من الخدمة العسكرية عام 1992 بعد محكمة عسكرية بتهمة تتعلق بسلوكه الشخصي.

أصبح عضوا بالمجلس العسكري مصراتة بعد أحداث عام 2011، كما تقدم لانتخابات المؤتمر الوطني عام 2012 تحت مظلة حزب العدالة والبناء الإخواني ، وأصبح نائبا بالمؤتمر الوطني.

قاد عمليات فجر ليبيا التي تبنتها جماعة الإخوان والتي أسفرت عن حرق مطار طرابلس الدولي، وأيضا خزانات الوقود في المدينة عام 2014.

و قاد بادي عمليات تصفية عرقية ضد أهالي مدينة تاورغاء وهجر على إثرها كل سكان المدينة الذين يزيزدون عن 30 ألف نسمة.

وكان لبادي دور قيادي في عملية تدمير مدينة بن وليد عام 2012 بتكليف من رئاسة المؤتمر الوطني حينها.