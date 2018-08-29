المغرب.. تورط مسؤول بمنظمة “تراسبارانسي” بفضيحة “المال مقابل الماستر”

ذكرت صحيفة “الصباح” المغربية ، أن التحقيقات الجارية بخصوص فضيحة المال مقابل الماستر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، توصلت إلى أدلة دامغة تورط “ع.ح” ، نائب الكاتب العام لمنظمة “ترانسبارانسي” في المغرب ، و الخبير لدى “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

أهم تلك الأدلة تحويلات مالية من طلبة بذات الجامعة للحساب البنكي للحقوقي الذي يشغل منصب رئيس شعبة “قانون المنازعات العمومية”، إضافة إلى مكالمات هاتفية حسب المصدر نفسه.

ناهيك عن المواجهات التي تمت يوم الأحد الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس ، بين المتهمين في الفضيحة التي فجرها تسجيل صوتي بين طالب مفترض حاصل على ليسانس في الاقتصاد ، ووسيط يعده بالتحاقه بالماستر في الشعبة المذكورة ، مقابل 40 ألف درهم (حوالي 4000 دولار) ، بل و الحصول على الشهادة بميزة جيدة.

وكانت منظمة الشفافية ترانسبارانسي فرع المغرب ، قد سارعت يوم الثلاثاء الماضي إلى تعليق أنشطة ومهام عضو مكتبها التنفيذي “ع.ح” بمجرد ذكر اسمه في الفضيحة المدوية، باعتباره المشرف على الشعبة المشتبه بها .

وذكرت في البلاغ الذي أصدرته بهذا الخصوص أن:” قرار تعليق مهام عضو المكتب التنفيذي اتخذ بتنسيق معه، وذلك بغرض تحريره من المسؤولية في الجمعية إلى حين الانتهاء من التحقيق في صحة مضمون التسجيل الصوتي من عدمه” .

وشددت أن القرار ليس حكما مسبقا ضده في المنسوب إليه ، مطالبة بإجراء تحقيق عادل يكشف الحقيقة كاملة.

و استمعت الشرطة القضائية إلى 6 طلبة بينهم فتاة، للاشتباه في صلتهم بهذه الفضيحة المدوية، قبل إحالتهم في حالة سراح مؤقت على النيابة العام،فيما أوقفت الوسيط وشريكه .

وأفادت مصادر “الصباح” أن الماستر الفضيحة، كان محط شبهات منذ مدة بالنظر إلى نوعية المستفيدين منه، والتي همت شخصيات عامة، استفادت أو تستفيد من ولوجه دون الاعتماد على المعايير القانونية، بينهم قضاة.