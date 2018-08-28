للمرة الثانية.. القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب لـ”سعد لمجرد”

وجَّه المدعي العام الفرنسي، رسميًا، مساء يوم الثلاثاء، تهمة الاغتصاب للفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك بعد انتهاء جلسات التحقيق معه على خلفية شكوى تقدمت بها فتاة الأحد الماضي، في منطقة “سانت تروبيز” جنوب فرنسا.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن الفتاة التي تقدمت بشكوى ضد “لمجرد”، فرنسية من مواليد العام 1989.

وكانت الأجهزة الأمنية في بلدة “سانت تروبيز”، قد ألقت القبض على “لمجرد” الأحد الماضي، بعد تلقيها شكوى من فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا، تتهمه فيها بالاغتصاب.

وكان الفنان المغربي البشير عبدو، والد الفنان سعد لمجرد، قد أكد في تصريح سابق لـ “إرم نيوز”، أن اعتقال ابنه مجددًا بتهمة الاعتداء الجنسي “أحدث صدمة كبيرة في صفوف عائلته ومقرّبيه”.

واستطرد البشير عبدو متحدثًا بنبرة حزينة:”لا ندري هل هذا الاعتقال مُدبّر، أم أنه نتيجة طيش الشباب؟”.

يذكر أن الفنان المغربي “سعد لمجرد” ملاحق أصلًا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندقية في باريس، وقد وجّه إليه القضاء رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر 2016 تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة”، وأودعه السجن بانتظار محاكمته.