أول ظهور للمهندس الروماني المختطف في ليبيا

نشرت وسائل إعلام رومانية ليل الإثنين أول فيديو للمهندس الروماني المختطف في ليبيا منذ شهر تموز /يوليو الماضي.

وظهر الرهينة ومختطف آخر جالسين على الأرض تحت حراسة مجموعة من المسلحين الملثمين.

وقالت محطة a1.ro/news الرومانية إن أحد الخاطفين قدم مطالب للحكومة الليبية المؤقتة ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية بالتدخل لحل الأزمة التي تعاني منها البلاد.

وبينت القناة أن الخاطفين يدعون أنهم ليسوا إرهابيين ولا يطلبون المال، ورغم ذلك، حذروا من أنه إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، فستكون هناك فرصة لبيع المهندس الروماني لجماعة إرهابية.

وأعلنت وزارة الخارجية الرومانية أنها تتحقق من صحة الفيديو.

واختطف مسلحون مجهولون ثلاثة مهندسين محليين ورابعًا رومانيًا، منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي من حقل “الشرارة” النفطي، الذي كانوا يعملون به، في جنوب ليبيا.

ونقلت وسائل اعلام في حينه عن مصدر أمني ليبي أن المجموعة المسلحة التي اختطفت المهندسين مجهولة الهوية، لكنه استبعد انتماءها لتنظيم داعش الإرهابي.