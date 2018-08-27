اتفاق على وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس

اتفقت أطراف القتال في العاصمة الليبية طرابلس على وقف إطلاق النار، وذلك عقب ساعات من المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحي الجنوبيّة للعاصمة الليبية، وفق ما أعلنه رئيس مشايخ وأعيان ترهونة صالح الفاندي.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن الفاندي قوله إنّه جرى “التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف القتال في طرابلس، وتسليم البوابات الأمنية لمديرية أمن طرابلس، وعودة القوات إلى تمركزاتها السابقة”.

وتصاعدت الاشتباكات المسلحة في بعض ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

ولقي 5 أشخاص حتفهم على الأقل وأصيب آخرون بجروح جرّاء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت، الإثنين، قرب “معسكر اليرموك” في منطقة “صلاح الدين” في الضاحية الجنوبية الشرقية، من العاصمة الليبية.

ووقعت الاشتباكات بين “اللواء السابع مشاة” التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية أو ما يسمى كتيبة “الكاني”، وبين كتيبة “ثوار طرابلس” وكتيبة “النواصي” التابعتين لوزارة الداخلية في حكومة “الوفاق”.

وبدأت الاشتباكات، بعد هجوم شنّه أفراد من “اللواء السابع” نحو العاصمة طرابلس، إذ تمكنوا من السيطرة على معسكرات ومقرات كانت تابعة لميليشيات أخرى في المدينة.

وأدان المجلس الرئاسي الهجوم المسلح الذي تشهده ضواحي طرابلس من قبل مجموعات وصفها “بالعصابات الخارجة عن القانون والمتسبّبة في ترويع المواطنين الآمنين”.

وفي بيان أصدره الإثنين، قال المجلس إنّه “لم يعد هناك مجال للتسيب والفوضى، وقد أعطيت الأوامر للمنطقة العسكرية في طرابلس ووزارة الداخلية والقوى الأمنية التابعة لها بمواجهتها، كما سيتم اعتبار كل من يتورط في هذا الهجوم الغادر على العاصمة خارجًا عن القانون، وستطاله يد العدالة والعقوبات الدولية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص”، وفق تعبير البيان.