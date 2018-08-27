الرئيس الجزائري بوتفليقة يغادر إلى سويسرا

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الإثنين، عن توجه رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، إلى سويسرا لإجراء “فحوص طبية دورية”.

وحرصت الرئاسة في بيان مقتضب، على توضيح سبب الزيارة العلاجية المفاجئة لبوتفليقة البالغ من العمر 81عامًا، إلى إحدى مصحات جنيف.

وجاء توضيح الرئاسة الجزائرية من خلال توصيف “الفحوص الطبية الدورية”، في محاولة منها لوأد الإشاعات بشأن تدهور صحة الرئيس الجزائري.

ولم يكشف المصدر عن موعد عودة، بوتفليقة، من رحلة العلاج السويسرية، وهي عادة دأبت عليها السلطات الجزائرية كلما تعلق الأمر بصحة الرئيس.