ماكرون: الأشهر المقبلة في ليبيا ستكون حاسمة

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن “الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في ليبيا”، مجددًا تصميمه على الدفع قدمًا بالاتفاق الذي أبرم بين مختلف الأطراف الليبيين في أيار/مايو الماضي، وينص خصوصًا على إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر.

وقال ماكرون في خطاب خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا: “أؤمن بعمق بإعادة السيادة الليبية وبوحدة البلاد” معتبرًا أن ذلك “عنصر أساس لإرساء الاستقرار في المنطقة، وبالتالي لمكافحة جميع الإرهابيين والمهربين”.

وأضاف “في هذا البلد الذي أصبح مسرحًا لكل المصالح الخارجية، دورنا هو النجاح في تطبيق اتفاق باريس الذي وقع في أيار/مايو” الماضي.

وينص اتفاق باريس على إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2018 في ليبيا.