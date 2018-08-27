”الائتلاف الوطني” كيان سياسي جديد في تونس

أعلن اليوم الإثنين في تونس عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة في مجلس نواب الشعب تضم 34 نائبًا وتحمل اسم “الائتلاف الوطني”.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مصطفى بن أحمد، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، في العاصمة التونسية “نعلن عن تأسيس كتلة الاتلاف الوطني من 34 نائبًا كتتويج لمسار التنسيق والتعاون في العمل البرلماني بين نواب مستقلين ومنتمين لأحزاب مثل “الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي 12 نائبًا) وآفاق تونس (ليبرالي 6 نواب)”.

وأضاف بن أحمد “أن الكتلة الجديدة ستعمل على تجاوز الصعوبات التي تعرقل الإصلاحات ومواصلة الحرب ضد الفساد”.

وأوضح أن عملنا سيتجه إلى تجاوز الصعوبات التي تعوق استكمال المؤسسات الدستورية والقوانين الخاصة بالإصلاحات، وسندافع على تنصيص العدالة الاجتماعية وتحرير المبادرات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار في قانون المالية (الموازنة) المقبل”.

وأعلن المنتمون للكتلة الجديدة في بيان وزع خلال المؤتمر الصحفي أنهم سيعملون على تعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة، والتعاون مع الجميع دون استثناء على قاعدة النقد والمساندة والتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

ويتكون مجلس نواب الشعب في تونس رسميًا من 8 كتل نيابية ومستقلين، بحسب ما أوردته وكالة “الأناضول”.

وتأتي حركة النهضة (إسلامية) في طليعة الكتل بـ 68 نائبًا تليها كتلة نداء تونس (ليبرالي 55 نائبًا) وكتلة الحرة لمشروع تونس (ليبرالي 19 نائبًا) وكتلة الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري 15 نائبًا) والكتلة الديمقراطية غير حزبية 12 نائبًا) والاتحاد الوطني الحر (ليبرالي 12 نائبًا) والكتلة الوطنية (غير حزبية 10 نواب) وكتلة الولاء للوطن (غير حزبية 12 نائبًا)

وينتظر أن تعتمد الكتلة الجديدة رسميًا من البرلمان، عند افتتاح دورته الجديدة في أول تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.