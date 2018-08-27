تونس.. هل يقدّم الشاهد استقالته و يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

توقعت أوساط سياسية تونسية مقربة من دوائر الحكم في تونس، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدأ التحضير لـ”مفاجأة مدوية” قد يعلن خلالها عن استقالته من رئاسة الحكومة و إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد خلال العام المقبل.

و نقل حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق عما قال إنها مصادر قريبة من حكومة الشاهد أبلغته بأن رئيس الحكومة يستعد لتقديم استقالته لرئيس الجمهورية بعد 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ولفت الوزير التونسي السابق في منشور له على “فيسبوك” مساء الأحد إلى أن موعد 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل هو آخر أجل لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 للبرلمان التونسي.

و أضاف أنه بعد هذا الموعد “سيكون لكل حادث حديث” في إشارة إلى أن الشاهد سيعلن عن موقفه من الترشح للسباق الرئاسي المرتقب في تونس.

و تابع الوزير التونسي السابق: “مرّت الآن سنتان على يوم التصويت بالثقة لرئيس الحكومة و أعضائه.وبقطع النظر على مدى نجاحه من عدمه طيلة هذه الفترة في الوصول بتونس إلى برّالأمان فإن ما يلفت الانتباه في هذه الذكرى أن حزب حركة النهضة وعن طريق مجلس الشورى يتراجع عن دعمه الكامل ليوسف الشاهد ويضع شرطا أساسيا لمواصلة دعمه له وهو عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة 2019 وإلا فإن عليه أن يستقيل من منصبه”.

و أضاف قائلا :”شخصيا من خلال مواكبتي للمشهد السياسي منذ أكثر من ثلاث سنوات عن قرب و بحكم معرفتي الجيدة بكل الأطراف الأساسية في المشهد السياسي، فاني أتوقع من خلال مصادر قريبة أنه بعد تقديم قانون المالية لسنة 2019 إلى مجلس النواب، سيقدم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، استقالته لرئيس الجمهورية”.

الشاهد الذي لم يسبق له أن خاض في مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية منذ توليه رئاسة الحكومة، بات يفكر فعلا في الكشف عن موقفه بهذا الخصوص، بحسب مراقبين.

و ربطت حركة النهضة التونسية الأحد، في ختام اجتماع مجلسها للشورى بمدينة الحمامات التونسية، مواصلة دعمها لبقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه بإعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد خلال العام المقبل في موقف حمل، إشارات لافتة تمهد لإمكانية سحب دعمها للشاهد.

وأكد رئيس مجلس شورى حركة “النهضة” عبد الكريم الهاروني، ضرورة أن تكون الحكومة التونسية “سياسية ومحايدة عن الاستحقاقات الانتخابية”، حسب تعبيره.

ودعا في تصريح صحفي خلال انعقاد مجلس الشورى، يوسف الشاهد إلى “التعجيل بتوضيح مسألة هيكلة الحكومة والتحوير الوزاري حتى لا تبقى البلاد في حالة انتظار، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستعد فيها البلاد لسنة سياسية وبرلمانية جديدة”.

و ردا على موقف النهضة، انتقد رئيس كتلة نداء تونس بمجلس النواب سفيان طوبال قرار مجلس شورى حركة النهضة الذي أعلن دعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، شرط إعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 .

و علق سفيان طوبال، على شروط النهضة لدعم الشاهد بطريقة ساخرة، قائلا : إنّ “البيع المشروط في تونس ممنوع ويعاقب عليه القانون”، مُوضحا: “ما وقع في مجلس الشورى وكأنه دعم مشروط لحكومة الشاهد، وصحيح من حق أي حزب أن يفكر في مصالحه، ولكن مثل هذا القرار يصدر عن حزب نداء تونس وليس النهضة”.