نائبان ليبيان: تذرع الرئاسي بتوحيد المؤسسات يعني رفضه للإصلاح

هاجم نائبان ليبيان بيان المجلس الرئاسي الليبي بخصوص إجراء اصلاحات اقتصادية، معتبرين أن المجلس أرجأها لأسباب خاصة.

وأكد النائبان اللذان تحدثا إلى ” إرم نيوز” أن ربط المجلس الرئاسي إجراء الإصلاحات الاقتصادية بتوحيد المؤسسات السيادية، يعني رفضه لهذه الإصلاحات.

وقال عضو مجلس النواب الليبي مصباح اوحيدة إن توحيد المؤسسات في الظروف الحالية متعطل بسبب الخلاف السياسي، إلا أن ذلك لا يمنع إجراء إصلاحات اقتصادية لرفع المعاناة عن المواطن الليبي.

واعتبر اوحيدة ربط تنفيذ الإصلاحات بتوحيد المؤسسات غير مبرر وخاصة التحجج بالأمن الغذائي والدوائي، مشيراً إلى أن السراج “لا يعلم أن الجوع والأمراض ولدغات العقارب قتلت الأطفال في أوباري والجنوب” على حد تعبيره.

بدوره قال النائب علي التكبالي إن الرئاسي طرح توحيد المؤسسات ليعطل إجراء الاصلاحات الاقتصادية.

وتساءل التكبالي: “منذ متى كان هم حكومة السراج توحيد المؤسسات وإصلاحها؟”

وفسر إلغاء طرح الإصلاحات المزمعة من طرف حكومة الوفاق لـ “توفير السيولة للانتخابات”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حث في بيان أصدره الأحد على أهمية الاستجابة لدعوته المتكررة بتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان تنفيذ برنامج الإصلاحات على أرضية صلبة، وصولا إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي.