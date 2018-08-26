اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة فجر الإثنين بين اللواء السابع مشاة – ترهونة ومليشيات حكومة الوفاق جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد شهود عيان تحدثوا لـ ” إرم نيوز” أن أصوات القذائف وطلقات الرصاص تسمع في أرجاء العاصمة.

وأشاروا إلى أن معلومات أفادت بشن مليشيات حكومة الوفاق هجومًا على مواقع اللواء السابع ” كتيبة الكانيات” في جنوب العاصمة.

ونقلت صحيفة المتوسط الليبية أن مواطنًا لقي حتفه نتيجة الاشتباكات التي وقعت في منطقة خلة الفرجان بين اللواء السابع ومليشيا كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري وتتبع وزارة داخلية حكومة الوفاق.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مصادر عسكرية لم تسمها إلى تصدي قوات اللواء السابع والدعم المركزي العام ترهونة لهجوم شنته كتيبتا ثوار طرابلس والنواصي.

وسيطرت قوات اللواء السابع على المدخل الجنوبي للعاصمة طرابلس وأقامت سواتر ترابية ومواقع دفاعية.