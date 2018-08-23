من بينها تونس والمغرب.. فرنسا تصدر تحذيرات لمواطنيها في 5 دول أفريقية

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، مواطنيها من التنقل في بعض المناطق بعدد من الدول الأفريقية، ومنها تونس، التي طالب وزير داخليتها هشام الفوراتي، القوات الأمنية في بلده، برفع درجة اليقظة.

والدول التي شملتها توصيات الخارجية الفرنسية، هي تونس والمغرب وموريتانيا والنيجر ومالي.

ولم تحدد فرنسا طبيعة المخاطر التي يمكن أن تهدد مواطنيها في تلك المناطق، لكنها شددت على ضرورة تجنبها وعدم التنقل إليها.

ويرجح خبراء أن “تكون المخابرات الفرنسية على علم بهجمات محتملة في تلك المناطق، خاصة أن السلطات الفرنسية عادة ما تصدر بلاغات مشابهة قبل حدوث معظم الهجمات في تونس”.

وتزامنت التحذيرات الفرنسية، مع زيارات أجراها وزير الداخلية التونسية، هشام الفوراتي، إلى عدد من المراكز الأمنية”.

وأصدرت الداخلية التونسية، بيانًا أكدت فيه أن وزير الداخلية طالب الوحدات الأمنية التي زارها برفع درجة اليقظة والحذر.