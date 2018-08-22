بوتفليقة يعزل مدير أمن الجيش الجزائري

أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، مرسومًا بعزل مدير أمن الجيش محمد تيرش، وعيّن خلفًا له اللواء عثمان بن ميلود، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأنهى بوتفليقة مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، وعيّن خلفًا له اللواء حاجي زرهوني، الذي كان يشغل مدير مركزي للمعتمدية.

وأشار موقع “النهار الجديد”، المقرب من الرئاسة، إلى أن هذه التعيينات تدخل في إطار الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس الجزائري في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني.

ولم يورد الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية هذا الخبر إلى غاية الساعة 13:00 ت.غ.

وتأتي هذه التغييرات بعد أقل من أسبوع من عزل كل من اللواء شنتوف الحبيب، من قيادة الناحية العسكري الأولى، واللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية.

ومنذ أسابيع أقال بوتفليقة مدير الأمن الوطني عبدالغني هامل، ومدير الدرك الوطني مناد نوبة، وعددًا من مدراء الأمن في الولايات، بالإضافة إلى قضاة وإطارات سامية في الدولة.