العاهل المغربي يعفو عن 11 من معتقلي حراك الريف

أصدر العاهل المغربي محمد السادس اليوم الثلاثاء، عفوًا ملكيًا عن 889 سجينًا من بينهم 11 من معتقلي حراك الريف، وذلك بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به المغاربة غدًا الأربعاء. ويعتبر هذا أول انفراج في الملف.

ووفق ما نقله موقع “اليوم 24” المحلي، عن “أسماء الوديع” عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، فقد شمل العفو كلًا من: محمد المحدالي، محمد النعيمي، حاكمي أحمد، هزاط أحمد، فهيم غطاس، محمد مكوح، عزيز خالي، جواد بلعلي، محمد الهاني، بدر الدين بولحجل، وجميعهم محكوم عليهم بسنتين أو 3 سنوات من السجن.

وأغلب التهم الموجهة لمعتقلي حراك الريف هي التظاهر دون ترخيص، والتجمهر والاعتداء على رجال الأمن، مع وجود تهم أثقل كالمشاركة في مؤامرة تمس أمن الدولة، وكانت من نصيب قادة الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي المحكوم بـ 20 عامًا من السجن.

وكان العفو الملكي الذي صدر في حق 329 قبل أيام بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قد أثار عدة تساؤلات؛ لأنه شمل 22 اسمًا متهمًا بالتطرف والإرهاب، ولم يستفد منه أي من معتقلي ملف الريف.